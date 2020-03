Coronavirus, la Regione Calabria cerca medici per fronteggiare l’emergenza: ecco l’avviso pubblico

13 Marzo 2020 10:19

Emergenza Coronavirus, la Regione Calabria ha pubblicato l’avviso pubblico “per la manifestazione d’interesse finalizzata ad acquisire la disponibilità di medici specialisti, medici specializzandi e medici laureati a prestare attività clinico-assistenziale”

Coronavirus– La Regione Calabria ha pubblicato l’avviso pubblico “per la manifestazione d’interesse finalizzata ad acquisire la disponibilità di medici specialisti, medici specializzandi e medici laureati a prestare attività clinico-assistenziale”. L’avviso pubblico è finalizzato a “costituire un apposito elenco aperto di medici disponibili a prestare attività necessaria a garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenze derivanti dalla diffusione del Covid-19”. “Una volta ricevute le manifestazioni di interesse, la Regione – è scritto- fornirà le necessarie indicazioni alle aziende del Ssr affinche’ possano procedere all’assunzione e al conferimento dell’incarico”. “I rapporti di lavoro – si legge ancora nell’avviso – avranno durata non superiore a 6 mesi ed eventualmente prorogabili in ragione dello stato di emergenza sino al 2020″: al massimo dureranno un anno e non sono rinnovabili”. L’inserimento nell’elenco previsto dall’avviso pubblico della Regione “non determina, in capo ai singoli, alcun diritto all’assunzione o al conferimento dell’incarico”.

Valuta questo articolo