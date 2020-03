Coronavirus in Calabria, Bruno Bossio: “reddito e non elemosina alle famiglie: subito misure più efficaci”

30 Marzo 2020 15:58

“Sono completamente d’accordo con il responsabile del Forum Famiglie Luigi de Palo quando dichiara: “Il voucher baby-sitter, i congedi parentali e persino i 600 euro messi in campo per far fronte alla crisi economica italiana dall’esecutivo potevano essere misure di sostegno utili fino ad alcuni giorni fa, quando non c’era una situazione nazionale di chiusura totale e prolungata di tutte le attività non essenziali”. Ad affermarlo è la parlamentare del PD, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: “Oggi, ascoltando le grida di dolore di migliaia di famiglie del Paese reale, siamo sempre più convinti che un reddito per tutti sia rimasta l’unica soluzione concreta ed efficace”. “Chiamiamolo come vogliamo: assegno universale, reddito d’emergenza, ma questo – prosegue la deputata- è il provvedimento che oggi serve al Paese. Non elemosine ma reddito! Mi auguro che il prossimo decreto sia rivolto soprattutto al soddisfacimento di questa diritto, ormai ineludibile. Per il nostro Mezzogiorno soprattutto – afferma infine l’on. Bruno Bossio- lasciato senza lavoro e senza diritti in questi anni di austerità e liberismo senza regole, non è più tempo di chiacchiere ma di sopravvivenza. Il resto poi si vedrà”.

