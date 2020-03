Coronavirus in Calabria: la raccolta fondi di FilieraUnionOrafi ha permesso l’acquisto di 500 mascherine e 500 tute alla Protezione Civile

28 Marzo 2020 18:42

Coronavirus in Calabria, raccolta fondi di FilieraUnionOrafi: la Protezione Civile ha potuto acquistare 500 mascherine e 500 tute

Ennesimo gesto di grande solidarità in Calabria. La FilieraUnionOrafi di Confapi Calabria ha donato la somma di €11.529,00 alla Protezione Civile. Col denaro raccolto è stato possibile l’acquisto di 500 mascherine di protezione certificate conformità CE e 500 tute di protezione in strati di fibra cellulosa. La soddisfazione si apprende anche dalla lettera inviata da Ventura Gioielli alla redazione di StrettoWeb.

“Con immenso piacere comunico che l’associazione gioiellieri e orafi della Calabria ha contribuito, con la partecipazione di tanti miei colleghi, alla raccolta fondi per la protezione civile regionale. Sono state comprate 500 mascherine e 500 tute. Sono orgogliosa di far parte di un settore che, nonostante le difficoltà legate a questa chiusura inaspettata, ha dimostrato di volere essere partecipe e sensibile ad un problema così pesante per la nostra sanità. Il mio augurio è che questo momento così drammatico per l’Italia e per il mondo intero si superi al più presto e che ognuno di noi ritorni ad acquisire la propria libertà e normalità; ciò sarà ancor più semplice se ognuno di noi contribuirà, nel proprio piccolo, ad aiutare chi, ogni giorno, lotta per la nostra sopravvivenza. Andrà tutto bene!”.

Lettera firmata Ventura Gioielli

Valuta questo articolo