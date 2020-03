Coronavirus in Calabria, arriva il Piano Operativo della Regione per fronteggiare l’emergenza: previste Unità di Crisi territoriali

7 Marzo 2020 16:35

Emergenza coronavirus, lunedì sarà presentato il Piano operativo della Regione. Santelli: “l’obiettivo è non creare allarmismo”

“A proposito di comunicazione, nel documento regionale, è contenuto anche un invito alla collaborazione rivolta alle strutture che trattano i casi. L’obiettivo e’ sempre quello di non creare allarmismo e di veicolare esclusivamente notizie ufficiali tramite i canali istituzionale della Regione Calabria, già impegnata in tal senso”. A dirlo è la presidente della Regione Calabria Jole Santelli in merito ai contenuti del piano che sarà presentato lunedì. La Regione Calabria ha chiesto che nel territorio di ogni Azienda Sanitaria Provinciale, vengano istituite Unita’ di Crisi Locali per garantire la partecipazione l’indispensabile raccordo con i sindaci e le Forze dell’Ordine. “Sempre al fine di assicurare il contenimento della diffusione del virus Covid-19 stiamo valutando misure volte ad una rimodulazione delle attività ospedaliere, sia nelle aziende pubbliche che private, con particolare riferimento alle attività ambulatoriali (ad eccezione, ovviamente di quelle urgenti ed indifferibili: dialisi, chemioterapia) ed all’attività di ricovero in elezione. Questo provvedimento si aggiunge alla richiesta inoltrata al Ministro Speranza circa l’assunzione di medici, paramedici e Oss per rispondere al meglio ad eventuali emergenze che potrebbero presentarsi. Quello che vogliamo, lo ribadiamo, è gestire al meglio la situazione attuale e non arrivare impreparati qualora ci trovassimo ad affrontare circostanze più gravi“.

