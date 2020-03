Coronavirus, Orsomarso: “da questa mattina non si entra e non si esce dalla Calabria. Gli ingressi in regione sono chiusi e monitorati”

22 Marzo 2020 14:25

Coronavirus, Orsomarso: “aeroporti e stazioni sotto controllo, gli ingressi tramite gomma’a nord Praia e Mormanno e lato Jonio Rocca, Roseto, sono chiusi e monitorati da polizia municipale e provinciale coordinata dai prefetti”

“Da questa mattina abbiamo la piena attuazione dell’ordinanza del presidente Santelli. La situazione degli infettati è seguita con grande attenzione dai presidi sanitari a cui si aggiungeranno altri 80 posti di terapia intensiva utili in caso di aumento fisiologico del contagio. Per il resto da stamattina in Calabria non si entra e non si esce”. E’ quanto scrive l’assessore regionale allo Sviluppo economico e turismo della Regione Calabria, Fausto Orsomarso, in un post su Facebook. “Aeroporti e stazioni sotto controllo- ha aggiunto Orsomarso- gli ingressi tramite ‘gomma’ a nord Praia e Mormanno e lato Jonio Rocca, Roseto etc . , sono chiusi e monitorati da polizia municipale e provinciale coordinata dai prefetti”, conclude.

