Coronavirus, oggi in Calabria solo 15 nuovi casi: brusca frenata rispetto ai giorni scorsi, è una notizia straordinaria [DATI]

18 Marzo 2020 17:07

Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria aggiornato ad oggi, mercoledì 18 marzo

Seppur con le dovute cautele del caso, le ultime notizie sul fronte Coronavirus in Calabria sono molto positive: la Regione ha appena fornito il bollettino con i dati aggiornati alle 17 di oggi, e ci sono soltanto 15 nuovi casi in più rispetto a ieri. L’aumento è in netto calo: ieri, infatti, c’erano stati 25 nuovi casi in tutta la Regione, e Lunedì erano stati 21 in più rispetto al giorno precedente. L’aumento di oggi, quindi, è in netta frenata rispetto ai giorni scorsi: una notizia straordinaria, perchè siamo nella settimana decisiva e se non ci sarà un aumento esponenziale entro Domenica o al massimo Lunedì, quando saremo al 14° giorno dopo il lockdown disposto dal Governo, la Calabria potrà tirare un enorme sospiro di sollievo e considerare l’emergenza scampata.

Il numero di casi positivi accertati in Calabria è di 129 su 1434 tamponi effettuati quindi i negativi sono 1305: meno del 9% dei controllati, quindi, è risultato positivo. Si tratta di una delle percentuali più basse d’Italia (nelle Regioni del Nord questo dato è oltre il 35%), a testimonianza di come l’infezione non stia circolando tra i calabresi se non in casi isolati e tutti collegati al Nord Italia. Inoltre oggi è guarito il 2° paziente, sempre a Reggio. I dati sono così distribuiti nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria , 47 casi : 1 morto , 2 guariti , 15 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione, 25 in isolamento domiciliare.

, : , , 15 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione, 25 in isolamento domiciliare. Cosenza , 31 casi : 16 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione, 11 in isolamento domiciliare.

, : 16 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione, 11 in isolamento domiciliare. Catanzaro , 26 casi : 10 ricoverati in reparto, 3 ricoverati in rianimazione, 13 in isolamento domiciliare.

, : 10 ricoverati in reparto, 3 ricoverati in rianimazione, 13 in isolamento domiciliare. Crotone , 19 casi : 4 ricoverati in reparto, 15 in isolamento domiciliare.

, : 4 ricoverati in reparto, 15 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia, 6 casi : 6 in isolamento domiciliare.

In tutta la Regione ci sono 4.996 persone inquarantena volontaria, così distribuite:

Reggio Calabria 2.361

Cosenza 1.250

Vibo Valentia 587

Catanzaro 471

Crotone 327

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 8.908.

