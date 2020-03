Coronavirus in Calabria, l’annuncio di Santelli. “anche medici e biologi in pensione possono dare contributo”

15 Marzo 2020 21:15

Santelli: “anche i professionisti in pensione potranno dare il loro contributo per prevenire e limitare la diffusione del Coronavirus”

“Anche i professionisti in pensione potranno dare il loro contributo per prevenire e limitare la diffusione del Coronavirus: medici specializzati in anestesia e rianimazione, pneumologia, malattie infettive, cardiologia, medicina interna, medicina d’urgenza, radiodiagnostica e i biologi, che non esercitano più la professione, possono comunicare la propria disponibilità alla Regione Calabria“, è quanto afferma il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. “La Direzione Tutela della Salute, Politiche Sanitarie ha, infatti, pubblicato un avviso per acquisire la disponibilità del personale medico e di biologi a riposo, anche se non più iscritti all’albo. Viene dunque istituito un elenco dal quale attingere qualora se ne presentasse la necessità nell’emergenza sanitaria che ci troviamo a gestire. Verranno conferiti incarichi di lavoro autonomo, di durata non superiore a sei mesi e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza, anche a titolo non oneroso; l’attività sarà prestata in favore delle Aziende del SSR della Regione Calabria”, conclude.

