Coronavirus in Calabria, De Caprio chiede la realizzazione di 2000 mascherine in tessuto

17 Marzo 2020 16:49

Coronavirus, Antonio De Caprio, neo eletto al consiglio della regione Calabria con Forza Italia, ha raggiunto l’accordo con la camiceria Bottone

Dal 1976 produce camicie su misure. E’ una realtà storica del Comune di Orsomarso che con la sua donazione diventa un grande supporto per la società. La camiceria Bottone ha realizzato, per i suoi concittadini, un migliaio di mascherine in tessuto che necessitano per l’emergenza coronavirus. L’azienda vuole dare un contributo anche a livello regionale e su invito del consigliere regionale, Antonio De Caprio, così ha già dato ordine di produrre altre duemila mascherine che saranno donate alla Regione Calabria. Questa iniziativa è stata condivisa e supportata da Antonio De Caprio, già sindaco di Orsomarso, attuale consigliere regionale. “Ringrazio di cuore la disponibilità dell’azienda, che ha prontamente risposto all’appello – dichiara De Caprio – in primo luogo per merito del personale interessamento di Gianluca Bottone, titolare dell’impresa. Le mascherine da mettere a disposizione di ospedali, operatori sanitari, farmacie e contagiati in isolamento domiciliare sono diventate un bene di prima necessità. C’è carenza di questi dispositivi di sicurezza in tutto il mondo e anche in Calabria. Voglio inoltre sottolineare che la mascherina non autorizza ad uscire senza un motivo valido, me è solo una forma di tutela che bisogna adattare nelle uscite più urgenti e necessarie. Invito calorosamente a rispettare le regole e di restare a casa. Con la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, – conclude De Caprio – siamo vigili su tutto il territorio a seguito dell’evoluzione che ha avuto l’emergenza Coronavirus nelle regioni settentrionali”. Le mascherine che fornirà la camiceria Bottone, tra l’altro, hanno il vantaggio di essere riutilizzabili, in quanto lavabili.

