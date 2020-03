Coronavirus: “in Calabria abbiamo posti letto a sufficienza, nell’80% dei casi evolve come una normale influenza”

4 Marzo 2020 17:12

Coronavirus, le parole di Antonio Belcastro direttore generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria

“Abbiamo posti letto a sufficienza per i nostri pazienti, considerato che l’80 per cento di questa patologia evolve come una semplice normale influenza, il 15 per cento si risolve con qualche ausilio e solo il 5 per cento ha bisogno di cure intensive“. Lo afferma, intervistato dal Tgr Calabria, il direttore generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria Antonio Belcastro. “In Calabria– aggiunge – abbiamo 11 terapie intensive tra i 7 spoke e i 4 hub, abbiamo il censimento con posti in isolamento, abbiamo anche 2 posti di terapia intensiva pediatrica all’Annunziata di Cosenza, abbiamo censito anche i posti letto delle pneumologie, che sono 68, e 80 sono i posti letto delle malattie infettive”.

