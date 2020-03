Coronavirus, i DATI di oggi: in Calabria altri 14 tamponi, tutti negativi. E’ la Regione con la più bassa percentuale d’Italia di contagiati rispetto ai controlli [DATI]

7 Marzo 2020 19:01

Coronavirus, i dati di oggi confermano la marginalità della Calabria rispetto all’epidemia che sta colpendo l’Italia, soprattutto nelle Regioni del Nord

E’ salito a 233 morti e 5.883 contagiati il bilancio dell’emergenza Coronavirus in Italia: al Nord la situazione è drammatica, con 567 persone ricoverate in terapia intensiva e la Lombardia al collasso. In serata i primi pazienti verranno trasferiti in altre Regioni limitrofe perchè non ci sono più posti disponibili. Fortunatamente, però, il Sud rimane ai margini dell’epidemia e in modo particolare la Calabria che ha appena 4 casi e oggi ha fatto altri 14 tamponi, tutti risultati negativi. Con appena un 3,5% di casi positivi sul numero di tamponi effettuati (vedi tabella sotto), la Calabria è la Regione con il più basso numero di contagiati rispetto ai controlli effettuati.

A Reggio Calabria, il prof. di Agraria che è stato ricoverato dopo la positività è stato dimesso dai Riuniti nella mattinata odierna ed è tornato a casa dove continuerà il periodo di quarantena in isolamento domiciliare, perchè sta bene e non necessita di ricovero in ospedale. Presso l’Ospedale sono stati effettuati 39 tamponi: tutti sono risultati negativi, tranne ovviamente quello del docente universitario.

La marginalità della Calabria dal contesto nazionale e internazionale ha fin qui preservato la Regione dall’epidemia, ma non bisogna abbassare la guardia. Il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa ha specificato che “Anche dove i casi sono limitati bisogna adottare i comportamenti di distanziamento sociale che stiamo raccomandando, affinchè l’infezione si diffonda più lentamente garantendo una migliore assistenza medica”: significa evitare assembramenti e non frequentare luoghi chiusi e affollati, lavarsi spesso le mani e seguire tutte le regole ampiamente indicate dal Governo e dalle Istituzioni.

Valuta questo articolo