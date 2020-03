Coronavirus, i dati ufficiali della protezione civile aggiornati ad oggi: in Calabria solo 19 casi positivi su 405 tamponi, tutti provenienti dal Nord [DATI e TABELLE]

11 Marzo 2020 18:47

Coronavirus, i dati forniti dalla protezione civile aggiornati ad oggi pomerigigo

Sono soltanto 19 le persone positive al nuovo Coronavirus in Calabria, su 405 tamponi effettuati: lo ha appena comunicato la protezione civile nel consueto bollettino di aggiornamento quotidiano. Con una percentuale del 4,6% di contagiati rispetto al numero di controlli effettuati, la Calabria rimane la Regione con la più bassa densità di infettati, a testimonianza di come l’epidemia non stia circolando sul territorio regionale calabrese. Tutti i 19 casi calabresi sono legati al Nord Italia: non c’è alcun focolaio locale. Situazione sotto controllo anche in Sicilia, dove ci sono 83 casi su 1.194 tamponi effettuati (il 7,4% del campione). I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono soltanto 2 in Calabria e 1 in Sicilia. A differenza delle Regioni del Nord, la situazione rimane sotto controllo. E’ inevitabile che per i prossimi 12-13 giorni il numero si casi continuerà ad aumentare anche al Sud, ma finchè rimarranno poche decine o centinaia di contagiati, tutti provenienti dal Nord, senza focolai locali e senza un sovraffollamento dei reparti di terapia intensiva, ci sono buone ragioni per essere positivi rispetto alla situazione. Con le nuove norme adottate da ieri, infatti, è prevedibile che tra 13-14 giorni dopo la quarantena e l’isolamento domiciliare a cui praticamente tutta la popolazione è stata “invitata” / “obbligata“, anche il numero di nuovi casi inizierà a diminuire.

Ecco la tabella aggiornata alle 17:00 di oggi:

