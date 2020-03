Coronavirus in Calabria: la Regione verifica le modalità messe in atto per il corretto smaltimento dei rifiuti

23 Marzo 2020 20:56

Coronavirus in Calabria, rete controlli ambientali: video conferenza tra De Caprio e Pappaterra sul corretto smaltimento dei rifiuti

“A sostegno delle politiche di sicurezza implementate dal presidente della Regione Calabria Jole Santelli per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’assessore alla tutela dell’ambiente Sergio De Caprio e il direttore generale dell’ARPACAL Domenico Pappaterra, nel corso di una riunione operativa in videoconferenza hanno concordato di rafforzare la rete dei controlli ambientali – si legge nel comunicato ufficiale della Regione Calabria – . Attraverso un piano operativo speciale, che sarà predisposto in tempi brevi, saranno effettuati controlli e verifiche sulle modalità messe in atto per il corretto smaltimento dei rifiuti dalla rete ospedaliera regionale e dai Comuni per i quali è stata disposta la chiusura cautelativa da COVID-19″.

La nota ufficiale continua: “Le attività di controllo, a tutela dei cittadini e delle imprese, faranno riferimento principalmente alle linee di indirizzo per la gestione dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria e rifiuti prodotti dalla popolazione in generale, approvate proprio nella giornata di oggi dal Consiglio del SNPA (Sistema Nazione per la Protezione dell’Ambiente) composto dai vertici dell’ISPRA e dai direttori generali delle ARPA delle venti regioni italiane”.

Valuta questo articolo