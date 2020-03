Coronavirus, in Calabria 38 casi accertati: 3 sono ricoverati in terapia intensiva. I DATI UFFICIALI della protezione civile

13 Marzo 2020 18:46

Coronavirus: i dati aggiornati ad oggi, 13 marzo, dalla Calabria

E’ salito a 38 il numero di contagiati da Coronavirus in Calabria: il dato è stato appena fornito dalla protezione civile nel consueto aggiornamento quotidiano sull’epidemia. La Calabria rimane ai margini dell’emergenza: ieri i contagiati erano 33, quindi nelle ultime 24 ore sono stati accertati soltanto 5 nuovi casi in tutta la Regione. La situazione rimane sotto controllo. Tra i 38 contagiati, sono 37 gli ammalati perchè il professore di Agraria di Reggio Calabria è guarito. Tra questi 37 malati, soltanto 3 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva (ieri erano 2): due a Cosenza e uno a Catanzaro. Altri 18 contagiati sono invece ricoverati nei reparti di malattie infettive dei vari ospedali regionali, mentre 16 non hanno sintomi e quindi sono in isolamento domiciliare, obbligati alla quarantena (sono gli unici a cui è severamente vietato di uscire di casa, per nessun motivo).

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro : 6 in reparto; 1 in rianimazione

: 6 in reparto; 1 in rianimazione Cosenza : 6 in reparto; 2 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare

: 6 in reparto; 2 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare Reggio Calabria : 6 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; 1 guarito

: 6 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; 1 guarito Vibo Valentia : 3 in isolamento domiciliare

: 3 in isolamento domiciliare Crotone: 5 in isolamento domiciliare

Il bilancio dell’epidemia continua ad aggravarsi in tutt’Italia: la Calabria è rimasta una delle 4 Regioni senza vittime (le altre tre sono Sardegna, Molise e Basilicata, tutte di gran lunga più piccole e meno popolose della Calabria).

Anche dalla Sicilia arrivano dati confortanti: i nuovi casi accertati oggi sono appena 15, il numero totale dei contagiati è di 130 (di cui 2 già guariti).

I controlli continuano ad essere numerosi: in Calabria sono stati effettuati 504 tamponi, in Sicilia 1.950. La percentuale dei contagiati rispetto al numero dei controllati si mantiene per entrambe le Regioni intorno al 6-7%, molto bassa rispetto alle Regioni in cui invece l’epidemia sta circolando in modo diffuso (al Nord) dove questa percentuale supera abbondantemente il 30%.

