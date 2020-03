27 Marzo 2020 12:00

Coronavirus in Calabria, focolaio in una casa di cura a Chiaravalle: 52 tamponi positivi mentre si attende l’esito degli altri test effettuati sugli anziani ospiti della struttura e sul personale sanitario

Focolaio in una casa di cura a Chiaravalle, in provincia di Catanzaro, dove qualche giorno fa un’anziana ospite era stata trovata positiva al Coronavirus. Ora, come riporta la Gazzetta del Sud, dai 116 tamponi effettuati, 52 sono risultati positivi, mentre si attende l’esito degli altri test effettuati sugli anziani ospiti della struttura e sul personale sanitario. Test negativo, invece, per il sindaco e per il personale del Centro operativo della Protezione civile. Nelle ultime ore, inoltre, alcuni ospiti della struttura, pur sottoposti alla quarantena obbligatoria, avrebbero lasciato la casa di cura.

Coronavirus in Calabria, focolaio in una casa di cura a Chiaravalle: 52 tamponi positivi. Il sindaco: “8 pazienti devono essere trasferiti presso altre strutture sanitarie per le loro condizioni di salute gravi”

“A Chiaravalle Centrale sono stati effettuati 119 tamponi di cui abbiamo 105 risultati. Di questi 52 sono i casi di positività e di questi abbiamo 32 pazienti che devono essere isolati nella stessa struttura; 8 pazienti devono essere trasferiti presso altre strutture sanitarie per le loro condizioni di salute gravi. Dei 12 operatori positivi, 1 è sintomatico ed è già a casa in stato febbrile, gli altri 11 sono asintomatici e non presentano nessun malessere. Aspettiamo ulteriori risultati di 14 tamponi”. A dirlo in un videomessaggio su Facebook è il sindaco di Chiaravalle Centrale (Cz), Domenico Donato, parlando dei casi Covid-19. Nel suo videomessaggio alla cittadinanza, il Primo cittadino informa che sia lui che i membri dell’amministrazione comunale sono risultati negativi al test.

