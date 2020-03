27 Marzo 2020 12:00

Coronavirus in Calabria, focolaio in una casa di cura a Chiaravalle: 44 tamponi positivi mentre si attende l’esito degli altri test effettuati sugli anziani ospiti della struttura e sul personale sanitario

Focolaio in una casa di cura a Chiaravalle, in provincia di Catanzaro, dove qualche giorno fa un’anziana ospite era stata trovata positiva al Coronavirus. Ora, come riporta la Gazzetta del Sud, dai 116 tamponi effettuati, 44 sono risultati positivi, mentre si attende l’esito degli altri test effettuati sugli anziani ospiti della struttura e sul personale sanitario. Test negativo, invece, per il sindaco e per il personale del Centro operativo della Protezione civile. Nelle ultime ore, inoltre, alcuni ospiti della struttura, pur sottoposti alla quarantena obbligatoria, avrebbero lasciato la casa di cura.

