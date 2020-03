Coronavirus in Calabria, il capo della protezione civile Pallaria si dimette: “chiedo scusa, ma mie parole sono state strumentalizzate”

31 Marzo 2020 16:02

Coronavirus in Calabria, la dichiarazione di Domenico Pallaria capo della protezione civile

“Rimetto le mie dimissioni da Capo della Protezione Civile calabrese nelle mani della Presidente Santelli“. Lo ha dichiarato Domenico Pallaria, ai microfoni della trasmissione televisiva “Articolo21”, in onda su un’emittente calabrese. Pallaria era finito nel mirino di sindacati e forze politiche dopo che, nel corso della trasmissione “Report” in merito all’emergenza coronavirus, aveva detto di non sapere cos’e’ un ventilatore polmonare. Sollecitato dal conduttore Lino Polimeni, il dirigente regionale ha poi dichiarato: “Chiedo scusa ai calabresi, ma ci tengo a dire che le mie parole sono state strumentalizzate“.

