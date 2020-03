Coronavirus: arrivate in Calabria 33 mila mascherine

27 Marzo 2020 14:44

In Calabria questa mattina sono arrivate 30mila mascherine Ffp2 e 3mila mascherine Ffp3. Lo ha reso noto il direttore della Protezione civile della Regione Calabria, Domenico Pallaria, in un collegamento in diretta con il Tgr Calabria. “Grazie all’intervento di ieri della presidente Santelli che – ricordato Pallaria – ha accusato che in Calabria sono arrivate bandane e non mascherine, questa mattina sono arrivate 30mila mascherine Ffp2 e 3mila Ffp3, quelle che servono con gli operatori che hanno diretto contatto con i pazienti di Coronavirus, e sono state gia’ distribuite”. Pallaria ha poi evidenziato che “per le persone seguiamo un’altra strada, quella di acquisire noi direttamente. Abbiamo mascherine chirurgiche che distribuiamo alle Prefetture, ai Vigili del Fuoco, alle Questure, ai centri Coc comunali dove operano molti volontari della Protezione civile. Stiamo poi rifornendo anche i medici di base. Noi le consegniamo senza nessun problemi. Speriamo – ha concluso il direttore della Protezione civile regionale – che ne arrivino molte di piu'”.

