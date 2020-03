Coronavirus: il Calabria i decessi salgono a 15, muore uomo di 68 anni

27 Marzo 2020 13:20

Coronavirus, morto in ospedale a Crotone uomo di 68 anni

Il coronavirus fa la sua seconda vittima a Crotone, salgono quindi a 15 il numero di decessi a causa del Covid-19 in Calabria. Nella tarda serata di ieri, infatti, ha perso la vita un architetto di 68 anni ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. L’uomo era arrivato in ospedale il 15 marzo. Le sue condizioni si sono aggravate nella serata del 26 marzo e l’uomo, purtroppo, non e’ riuscito a superare la notte. Il decesso va ad aggiungersi a quello di altri tre di pazienti contagiati dal coronavirus avvenuti in Calabria nella sola giornata di giovedi’ 26 marzo.

