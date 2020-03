Coronavirus, Caffo e Lo Schiavo (Vibonese): “la Serie C rischia il collasso, ecatombe giocare un mese a porte chiuse”

7 Marzo 2020 11:48

Vibonese, il presidente Caffo e il ds Lo Schiavo hanno espresso la sua opinione sulla decisione di giocare a porte chiuse per limitare l’emergenza coronavirus

Tocca alla Vibonese inaugurare la serie di gare a porte chiuse, la necessità è di battere la Paganese per ipotecare la salvezza. Il fischio d’inizio dell’anticipo della 30ª giornata è previsto oggi alle ore 15:00, il presidente Pippo Callipo però preferisce dare uno sguardo più generale a quello che sta accadendo a livello nazionale. Il patron rossoblu, come si legge sulle pagine odierne della Gazzetta dello Sport (edizione Sicilia-Calabria) non è totalmente in accordo con la decisione adottata dalla Lega Pro: “la salute viene prima di tutto, ma forse era meglio sospendere il campionato. Giocare a porte chiuse significa anche rifondere gli abbonati che non potranno vedere la loro squadra dal vivo. Speriamo di andare ai play-off per ripagare la loro fiducia”. Rincara la dose poi il d.s. Simone Lo Schiavo, che aggiunge: “ci saranno ripercussioni importanti su tutta la C, le istituzioni non possono sorvolare, così si rischia il collasso. Senza incassi per un mese è una ecatombe per i club medio-piccoli come la Vibonese”.

