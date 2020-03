Coronavirus, Burioni: “buone idea tenere ancora le scuole chiuse”

1 Marzo 2020 10:04

Coronavirus, Burioni: “prolungare ancora questa sosta per essere certi di aver fatto tutto il possibile per ostacolare e rallentare la diffusione di questo pericoloso virus”

“E’ una buona idea tenere ancora le scuole chiuse. I bambini vengono colpiti da questa malattia in maniera molto lieve – spiega il virologo Roberto Burioni- Si infettano, ma i sintomi che accusano sono molto blandi, talvolta addirittura assenti. Questa è una cosa estremamente positiva, ma allo stesso tempo tutto questo ha anche un aspetto molto negativo ed è dovuto al fatto che i bambini possono infettare altri bambini e possono infine infettare i genitori”. “Questo è il motivo per cui – argomenta l’esperto – io ritengo che tenere le scuole chiuse sia un elemento di grande sicurezza. Sicurezza non tanto nei confronti dei bambini, che come ho detto non corrono grandi pericoli, ma il pericolo vero potrebbero correrlo i loro genitori”. Perciò per Burioni non è una cattiva idea “prolungare ancora questa sosta per essere certi di aver fatto tutto il possibile per ostacolare e rallentare la diffusione di questo pericoloso virus”.

