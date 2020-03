Emergenza Coronavirus, Conte annuncia: “subito 4,3 miliardi ai Comuni e 400 milioni per aiutare i cittadini in difficoltà”

28 Marzo 2020 19:42

Emergenza Coronavirus, il presidente del Consiglio Conte ha annunciato un anticipo straordinario per le amministrazioni locali: “i sindaci sono le nostre sentinelle sul territorio”

Coronavirus– “Lo Stato c’è. Abbiamo lavorato oggi con il ministro Gualtieri ad un provvedimento di grande impatto. Coinvolgiamo i sindaci che sono le nostre sentinelle sul territorio che sono le prime sentinelle sulle esigenze dei cittadini. Abbiamo appena firmato un Dpcm che dispone subito la possibilità di usufruire di 4,3 mld del fondo di solidarietà nazionale per il soccorso alimentare”. Queste le parole del premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi annunciando che a questo fondo si aggiungono altri 400 milioni utili per i “buoni spesa” per i cittadini in difficoltà.

Coronavirus, Conte: “a inizio settimana vedremo esperti per valutare l’andamento dell’epidemia”

“Ci confronteremo a inizio settimana con gli esperti e confidiamo che ci portino ottime notizie. Noi ci manteniamo sempre vigili per adeguare le nostre valutazioni sulla base delle loro raccomandazioni”. E’ quanto afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Coronavirus, Conte: “tanti morti, si allarga la ferita nella nostra comunità nazionale”

“Oggi abbiamo superato 10mila vittime, un numero che ci colpisce, si allarga la ferita nella nostra comunità nazionale, una ferita che non dimenticheremo”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa.

Coronavirus, Conte e Gualtieri in coro: “l’Europa dimostri di essere all’altezza della storia”

“L’Europa dimostri di essere all’altezza della storia”, ha detto il Premier Conte. “Le parole di Von der Leyen sui coronabond sono sbagliate”, ha sottolineato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri: “c’è uno choc simmetrico sull’economia”. “Non abbiamo fatto una proposta alla Commissione, ma all’Eurogruppo per elaborarla. C’è un dibattito in corso. Mi batterò sino alla fine per una soluzione europea”, sottolinea Conte.



