Coronavirus, l’appello di Brunori Sas: “ragazzi calabresi statevene a casa, arricittativi nu pocu”

9 Marzo 2020 18:10

Coronavirus, l’appello di Brunori Sas ai ragazzi calabresi

“Mi hanno chiesto di ribadire il concetto in particolar modo per le ragazze e i ragazzi calabresi, per cui lo faccio di buon grado, anche se penso che non ci sia bisogno perché sono ragazzi maturi dotati di consapevolezza, però ve lo dico in calabrese, “statevi ara casa, trovate ricetto” (tradotto: trovate riparo nelle vostre case), va bene? Troviamo “ricetto”, hashtag “ricetto”, “arricittativi ara casa nu pocu” (trovate rifugio a casa un po’)”. A dirlo è Brunori Sas, pseudonimo di Dario Brunori, cantante calabrese, in un breve video lanciato sul profilo Twitter della governatrice della Calabria Jole Santelli, che a commento del filmato afferma: “Ve lo abbiamo chiesto in tutti i modi e ve lo dice anche Brunori Sas”. (Lro/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 09-MAR-20 17:03 NNNN

