Coronavirus: bozza dl, misure contenimento prorogabili fino a 31 luglio

24 Marzo 2020 12:19

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – Sono prorogabili fino al 31 luglio le misure per il contenimento del Covid-19 decise dal governo. Le varie strette stabilite, dal divieto di lasciare la propria abitazioni perché in quarantena alla chiusura di ville e giardini, ecc., “possono essere adottate per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus”. E’ quanto si legge nella bozza del dl, visionato dall’Adnkronos, atteso in Cdm questo pomeriggio, con multe più salate, dai 500 ai 4000 euro, per chi aggira le regole.

