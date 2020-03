7 Marzo 2020 10:16

Coronavirus, Bonafede: “da oggi per due settimane ci sarà la sospensione feriale degli uffici giudiziari. Dal 23 marzo sarà possibile per i vertici degli uffici giudiziari rinviare le udienze non urgenti”

“Il decreto legge, approvato dal Cdm, consentirà il rinvio delle udienze non urgenti”, ha affermato in una conferenza stampa il Ministro Alfonso Bonafede. “Da oggi per due settimane ci sarà la sospensione feriale degli uffici giudiziari. Dal 23 marzo sarà possibile per i vertici degli uffici giudiziari rinviare le udienze non urgenti. Possibili anche le videoconferenze per le udienze”. Il ministro ha poi sottolineato che le misure valgono fino al 31 maggio.

Valuta questo articolo