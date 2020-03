Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria: oggi altri 2 guariti a Reggio, l’aumento dei casi resta contenuto. Tutti i DATI città per città

25 Marzo 2020 17:06

Coronavirus: il bollettino della Regione Calabria aggiornato al 25 marzo

Sono 32 i casi positivi al Coronavirus rilevati oggi in Calabria: il bollettino ufficiale della Regione Calabria sull’epidemia di Codiv-19 conferma un trend assolutamente modesto e contenuto nell’aumento del numero dei casi di ammalati, che non desta alcun problema negli Ospedali Regionali. Complessivamente – infatti – in Calabria sono stati effettuati 4.177 tamponi, di cui 351 sono risultati positivi (appena l’8,9% dei controllati, una delle percentuali più basse di tutta l’Italia).

Il numero delle vittime in Calabria rimane a 11, mentre i guariti sono 7: oggi ce ne sono stati altri due a Reggio. Il numero di persone attualmente malate è di 333, la stragrande maggioranza (217) in isolamento domiciliare perché non hanno sintomi, gli altri in ospedale ma soltanto 23 nei reparti di terapia intensiva, dove non si registra alcuna criticità e anzi l’attuale capienza dei posti letto di rianimazione rimane intorno al 15% rispetto a tutti i posti disponibili nella Regione.

I casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 105 casi : 5 morti , 7 guariti , 22 ricoverati in reparto, 5 ricoverati in rianimazione, 66 in isolamento domiciliare.

: , , 22 ricoverati in reparto, 5 ricoverati in rianimazione, 66 in isolamento domiciliare. Cosenza 97 casi : 5 morti , 39 ricoverati in reparto, 3 ricoverati in rianimazione, 50 in isolamento domiciliare.

: , 39 ricoverati in reparto, 3 ricoverati in rianimazione, 50 in isolamento domiciliare. Catanzaro 65 casi : 13 ricoverati in reparto, 12 ricoverati in rianimazione, 40 in isolamento domiciliare.

: 13 ricoverati in reparto, 12 ricoverati in rianimazione, 40 in isolamento domiciliare. Crotone 63 casi : 1 morto , 17 ricoverati in reparto, 1 ricoverato in rianimazione, 45 in isolamento domiciliare.

: , 17 ricoverati in reparto, 1 ricoverato in rianimazione, 45 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 20 casi : 2 ricoverati in reparto, 2 ricoverati in rianimazione, 16 in isolamento domiciliare.

Come possiamo osservare dal grafico, il numero dei nuovi casi di oggi è sì in aumento (lieve) rispetto a ieri e avantieri, ma rimane ancora distante dal picco raggiunto la scorsa settimana con i 40 casi di giovedì 19 marzo e i 38 del 20 e del 22 marzo:

I soggetti in quarantena volontaria sono 7.678, così distribuiti:

Reggio Calabria 3.644

Cosenza: 1.766

Crotone: 832

Catanzaro: 794

Vibo Valentia: 642

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 11.618.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.

