Coronavirus, il bollettino di oggi: 627 morti

20 Marzo 2020 18:11

Coronavirus, il bollettino della protezione civile aggiornato ad oggi 20 marzo

“Sono 689 i guariti che portano ad un totale di 5.129 persone guarite in Italia dopo aver contratto il Coronavirus. Sono di 4.670 le persone positive oggi per un totale di 37.860, 19.185 persone sono in isolamento domiciliare e sono 2.655 i pazienti ammalati di Covid-19 ricoverati in terapia intensiva, sono il 7% del totale. Registriamo oggi 627 nuovi deceduti“. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 415.

Coronavirus, Borrelli: “pensioni si pagano in più giorni”

“Il pagamento delle pensioni avverra’ non piu’ in un solo giorno ma dal 26 marzo al 31 marzo e cosi’ avverra’ anche per aprile e i mesi a venire“. Lo annuncia il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa.

Coronavirus, Borrelli: “biocontenimento paese fake news, da punire”

“Voglio smentire che il dipartimento si starebbe preparando a disporre il biocontenimento del paese per meta’ aprile. Sono fake news che devono essere punite”. Lo dice il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa.

Coronavirus, Borrelli: “effettuati oltre 206 mila tamponi”

Nelle ultime settimane sono stati effettuati 206.886 tamponi per il Covid-19. E’ quanto si legge nel bollettino della Protezione civile sulla diffusione del Coronavirus in Italia.

Coronavirus, Borrelli: “no problemi di ricoveri negli ospedali”

“Non abbiamo avuto problemi di ricoveri negli ospedali. Chi sta a casa o e’ asintomatico o ha sintomi lievi per cui non necessita di ricovero ospedaliero. Questo lo voglio chiarire“. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli nel punto stampa in Protezione civile.

Coronavirus, Borrelli: “a breve task force 300 medici”

“Stiamo lavorando con il ministro Boccia, con i presidenti di Regione, con il ministero dell’Economia e delle Finanze, per chiudere l’ordinanza per istituire la task force dei 300 medici che metteremo a supporto delle realta’ regionali ne avranno bisogno. Entro stasera daremo corso all’organizzazione di questa task Force“. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza Coronavirus.

Coronavirus, Borrelli: “le misure messe in campo hanno dato dei risultati”

“Le misure messe in campo hanno dato dei risultati, credo che il numero di positivi sia il frutto di una circolazione precedente alla stretta, che ci auguriamo tutti ci permettera’ di fermare la diffusione del virus“. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli. Rispondendo poi alle previsioni sul picco, ha sottolineato: “Non sapremo mai quando sara’ il picco, si parla ragionevolmente della settimana prossima o di quella successiva, ma non c’e’ un dato scientifico, ci sono tendenze e valutazioni che poi devono trovare riscontri oggettivi“.

