Coronavirus, il bollettino di oggi: 427 deceduti e 4.480 nuovi casi

19 Marzo 2020 18:14

Coronavirus: il bollettino ufficiale della Protezione Civile aggiornato ad oggi, 19 marzo

“Sono 415 le persone guarite oggi per un totale di 4.440 dall’inizio del Coronavirus in Italia. Registriamo 4.480 persone positive per un totale di 33.190. 14.935 persone in isolamento domiciliare e 2.498 in terapia intensiva. Sono decedute oggi 427 persone“. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile.

Coronavirus, Borrelli: effettuati oltre 182 mila tamponi

Nelle ultime settimane sono stati effettuati 182.777 tamponi per il coronavirus. Lo si legge nel bollettino della Protezione civile sulla diffusione del virus in Italia.

Coronavirus, Borrelli: 59 pazienti trasferiti dalla Lombardia

“Oggi sono stati trasferiti 59 pazienti dalla Lombardia, 4 in piu’ rispetto a ieri. Il totale e’ di 22 pazienti positivi al Covid-19 e 37 ordinari”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa presso il Dipartimento per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

Coronavirus, Borrelli: per ragazzi che rientrano da Erasmus possibilità tornare a domicilio

Per i ragazzi che rientrano dall’Erasmus “sara’ consentito lo spostamento sul territorio nazionale e potranno essere presi all’aeroporto Fiumicino da un familiare per poi recarsi presso il domicilio per il periodo di isolamento”. Lo ha annunciato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia.

Coronavirus, appello Borrelli: “non abbandonate cani. No contagio”

“Riceviamo segnalazioni su abbandoni di animali domestici, in particolare cani. Questa è una cosa riprovevole perchè non esiste alcuna evidenza del fatto che gli animali domestici possano trasmettere il contagio“. Così il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel punto stampa quotidiano sull’emergenza.

Coronavirus, Borrelli: medicine con codice direttamente in farmacia

“Ho firmato un’ordinanza per la dematerializzazione delle ricette mediche, con l’attribuzione di un codice; i cittadini non dovranno piu’ andare da un medico di base, ma avranno un codice in farmacia per ritirare i farmaci”. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile.

Coronavirus, Borrelli: no emergenze in Centri migranti

“Non sono a conoscenza” di situazioni di emergenza “in Centri per migranti”. Lo ha detto il commissario all’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, nel punto quotidiano con la stampa.

Valuta questo articolo