Coronavirus, il bollettino di oggi: 349 decessi e 414 guariti

Sono 349 i deceduti con coronavirus da ieri a oggi e 2.470 i nuovi casi: lo ha reso noto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli nella consueta conferenza stampa quotidiana per fare il punto sulla diffusione dell'epidemia in Italia. Il numero dei decessi supera quota 2mila: in tutto, sono morte 2158 persone. Il totale dei guariti sono 414. In Lombardia i casi totali, compresi coloro che sono deceduti e coloro che sono guariti, sono 14.649. In tutta Italia i casi totali sono 27.980, i ricoverati con sintomi sono 11.025, le persone in terapia intensiva sono 1.851, in isolamento domiciliare ci sono 10.197 persone. Attualmente sono positivi 23.073 persone: sono stati dimessi o sono guariti 2.749 persone. Per quanto riguarda la terapia intensiva, la Regione con più casi resta la Lombardia (823), seguita da Emilia Romagna (197), Piemonte (186) Veneto (156), Marche (110) e Toscana (107), mentre tutte le altre regioni hanno meno di 100 pazienti in terapia intensiva.

Nelle ultime settimane sono stati effettuati 137.962 tamponi per il Covid-19. E’ quanto si legge nel bollettino della della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia.

Coronavirus, Borrelli: 1.851 in terapia intensiva, spostati 47 pazienti con Cross

“Sono 47 i pazienti spostati dalla Lombarda in altre regioni con la Centrale remota per le operazioni di assistenza sanitaria (Cross)”. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa quotidiana alla Protezione civile sottolineando che i “pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.851, circa il 10% dei pazienti positivi”.

“Sono 2470 i nuovi casi positivi, e’ un numero al ribasso anche se non sono presenti i dati di Puglia e provincia di Trento. Ma il trend e’ al ribasso. Il totale dei positivi attuale e’ 23.073”. Lo dice il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, in conferenza.

Coronavirus, Borrelli: arrivati a 600 tende pre-triage

“Siamo arrivati a 600 tende di pre-triage”. Lo dice il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza.

Coronavirus, Borrelli: 700 volontari in più

“Cresce in misura cospicua il numero di volontari e volontarie impiegati nella gestione dell’emergenza: sono oltre 4mila e sono 700 in più rispetto a ieri“: lo ha reso noto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Volontari che, ha sottolineato Borrelli, “che si aggiungono ai sanitari, alle forze dell’ordine e alle forze armate, tutti impegnati nella gestione dell’emergenza”.

Al momento 23.073 persone risultano positive al Coronavirus che causa il Covid-19. Ad oggi, in Italia sono stati 27.980 i casi totali. Lo ha reso noto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Nel dettaglio i casi attualmente positivi sono 10.861 in Lombardia, 3.088 in Emilia-Romagna, 2.274 in Veneto, 1.185 nelle Marche, 1.405 in Piemonte, 841 in Toscana, 575 in Liguria, 472 nel Lazio, 363 in Campania, 346 in Friuli Venezia Giulia, 367 nella Provincia autonoma di Trento, 235 nella Provincia autonoma di Bolzano, 212 in Puglia, 203 in Sicilia, 159 in Umbria, 165 in Abruzzo, 87 in Calabria, 105 in Sardegna, 103 in Valle d’Aosta, 15 in Molise e 12 in Basilicata. I dati della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Puglia sono aggiornati alle 18 di ieri. Sono 2.749 le persone guarite. I deceduti sono 2.158, ma questo numero potra’ essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanita’ avra’ stabilito la causa effettiva del decesso.

