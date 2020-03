Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 889 morti, 1.434 guariti da ieri

28 Marzo 2020 18:14

Coronavirus: il bollettino della Protezione civile di oggi 28 marzo

“Sale a 10.023 il numero di vittime a causa del Covid-19. 889 decessi in piu’ rispetto a ieri, un numero tra i piu’ alti, ma in calo rispetto alla rilevazione di ieri. Oggi sono guarite 1.434 che portano ad un totale di 12.384 in tutta Italia”. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile.

Coronavirus, Borrelli: grazie a tutti per messaggi vicinanza

“Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza e di pronta guarigione”. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli esordendo in conferenza stampa alla Protezione civile, al suo ritorno dopo alcuni giorni di malattia. “Per un disguido tecnico non abbiamo l’interprete Lis – ha spiegato Borrelli -, ma sulla pagina web dell’Ente nazionale sordi e’ possibile seguire la conferenza stampa”.

Coronavirus, Borrelli: 3.856 in terapia intensiva

“Sono 3.856 le persone in terapia intensiva“. Lo dice Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, in conferenza sul coronavirus.

