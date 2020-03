Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile, 969 deceduti

27 Marzo 2020 17:40

Coronavirus: il bollettino di oggi, 27 marzo, della Protezione Civile

“Sono 66.414 le persone ancora contagiate dal coronavirus Covid-19 in Italia. Si tratta di 4.401 casi in piu’ di ieri, in calo rispetto alla rilevazione del giorno precedente quando la crescita era stata di 4.492 casi. Il totale dei casi e’ di 86.498 a cui vanno sottratte le 9.134 vittime e i 10.950. Le vittime di oggi sono 969, 50 sono persone decedute in Piemonte e non conteggiati ieri”. Lo dice il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri.

Coronavirus, Protezione civile: 3.732 in terapia intensiva

Delle 66.414 persone contagiate dal coronavirus 26.029 sono ricoverati con sintomi, 36.653 si trovano in isolamento domiciliare e 3.732 in terapia intensiva. Si tratta di 120 persone in piu’ di ieri. E’ quanto riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia.

Coronavirus, Arcuri: “pandemia senza precedenti”

Il commissario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso del bollettino delle 18 della Protezione civile, ha affermato: “I dati ci dicono quanto sia globale e vasta la crisi sanitaria. E’ una pandemia senza precedenti che colpisce i Paesi piu’ forti che stanno, piano piano, adottando le misure prese dall’Italia”.

Coronavirus, Arcuri: “65 pazienti trasferiti da Lombardia”

“Ad oggi sono 65 i pazienti trasferiti dalla Lombardia verso altre Regioni con piu’ disponibilita’ nei posti di terapia intensiva“. Lo ha affermato il commissario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso del bollettino delle 18 della Protezione civile.

Coronavirus, Arcuri: “in corso trattative per reperire dispositivi sanitari”

Il commissario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso del bollettino delle 18 della Protezione civile, ha affermato che “abbiamo trattative con vari Paesi per reperire gli approvvigionamenti” sanitari. Questo, ha aggiunto, “e’ il tempo della cooperazione e non delle divisioni: ovunque ci sia la possibilita’ di acquisire soluzioni per i problemi che i nostri concittadini stanno vivendo e’ giusto andare a reperirlo“.

Coronavirus, Arcuri: “effettuati oltre 394 mila tamponi”

Nelle ultime settimane sono stati effettuati 394.079 tamponi per il coronavirus. Lo si legge nel bollettino della Protezione civile sulla diffusione del virus in Italia.

Coronavirus, Arcuri: “senza il sacrificio di tutti non batteremo il nemico”

“Senza il sacrificio dei cittadini e’ molto piu’ lungo il tempo in cui riusciremo a sconfiggere questo nemico“. Lo ha affermato il commissario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso del bollettino delle 18 della Protezione civile.

