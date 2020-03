Coronavirus, il bollettino di oggi: 683 nuovi decessi

25 Marzo 2020 18:08

Coronavirus: i dati della Protezione Civile aggiornati nella consueta conferenza stampa delle 18

La consueta conferenza stampa di aggiornamento sulle attività del sistema di protezione civile si sta svolgendo in questi minuti con l’intervento dell’ing. Luigi D’Angelo, Direttore Operativo del Dipartimento della Protezione Civile e con il Direttore Generale della Protezione Civile, Agostino Miozzo che sostituiscono il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli che questa mattina ha accusato sintomi febbrili, una leggera afonia, per responsabilita’ e precauzione ha deciso di rientrare a casa, dove e’ in questo momento e da dove continua a lavorare e seguire la gestione di questa grande emergenza.

“Sono 1.036 i guariti che portano ad un totale di 9.362 persone guarite in Italia dopo aver contratto il Coronavirus. Ci sono 5.210 nuovi casi di persone affette dal Coronavirus. 3.491 sono le persone risultate positive al Covid 19 per un totale di 57.521. 30.920 persone sono in isolamento domiciliare e 3.489 in terapia intensiva. Registriamo 683 persone decedute“. Lo dice il direttore generale della Protezione Civile, Agostino Miozzo, in conferenza sul Coronavirus.

Coronavirus, Protezione civile: effettuati oltre 324 mila tamponi

Nelle ultime settimane sono stati effettuati 324.445 tamponi per il Covid-19. E’ quanto si legge nel bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia.

Coronavirus, Miozzo: “il lavoro della Protezione Civile va avanti”

“Il Dipartimento continua nelle sue attivita’, siamo vicini al dottor Borrelli. Lavoriamo senza sosta, garantendo tutte le funzionalita‘”. Lo ha detto Agostino Miozzo, dirigente della Protezione Civile, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus, in merito ai sintomi febbrili accusati dal capo del Dipartimento Angelo Borrelli.

Sabato 14 Marzo: +949 3.497+949

Domenica 15 Marzo: +93 3.590+93

Lunedì 16 Marzo: 3.233 -357

Martedì 17 Marzo: 3.526 +293

Mercoledì 18 Marzo: +681 4.207+681

Giovedì 19 Marzo: +1.115 5.322+1.115

Venerdì 20 Marzo: +664 5.986+664

Sabato 21 Marzo: +567 6.553+567

Domenica 22 Marzo: -993 5.560-993

Lunedì 23 Marzo: -771 4.789-771

Martedì 24 Marzo: 5.249 +460

Mercoledì 25 Marzo: -42 5.207-42

