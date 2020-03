Coronavirus: il bollettino di oggi, 743 morti

24 Marzo 2020 18:05

Coronavirus: il bollettino della Protezione Civile aggiornato ad oggi 24 marzo

“Sono 894 i guariti che portano ad un totale di 8.326 persone guarite in Italia dopo aver contratto il Coronavirus. 3.612 sono le persone risultate positive al Covid 19 per un totale di 54.030. 28.697 persone sono in isolamento domiciliare e 3.396 in terapia intensiva. Registriamo 743 persone decedute”. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile.

Coronavirus, Borrelli: “auguri di pronta guarigione a Bertolaso”

“Rivolgo un augurio particolare a Guido Bertolaso, colpito dal Coronavirus“. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza.

Coronavirus, Borrelli: effettuati oltre 296 mila tamponi

Nelle ultime settimane sono stati effettuati 296.964 tamponi per il Covid-19 E’ quanto si legge nel bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia.

