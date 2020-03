Coronavirus, il bollettino di oggi: 651 morti. Borrelli: “numeri in calo, spero si confermino”

22 Marzo 2020 18:11

Coronavirus, il bollettino giornaliero della Protezione Civile

“Sono 952 i guariti che portano ad un totale di 7024 persone guarite in Italia dopo aver contratto il Coronavirus. 3.957 sono le persone risultate positive al Covid 19 per un totale di 46.638. 23.783 persone sono in isolamento domiciliare e 3.009 in terapia intensiva. Registriamo 651 persone decedute”. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile.

Coronavirus: 12 casi positivi al dipartimento della Protezione civile

Dodici dipendenti del dipartimento della Protezione civile sono risultati positivi al coronavirus. Ne ha dato notizia il capo del dipartimento Angelo Borrelli informando tutto il personale in servizio. Immediatamente dopo aver ricevuto la notizia del primo caso positivo, il dipartimento ha predisposto controlli sul personale considerato tra i contatti stretti del dipendente positivo. Da questo screening risultano, purtroppo, altri undici persone positive. Il capo del dipartimento e’ risultato negativo al tampone. “Sono state avviate tutte le procedure di tutela previste e sono state effettuate le attivita’ di sanificazione degli ambienti di lavoro – si legge in una nota -. Per tutelare tutti coloro che lavorano nelle due sedi del dipartimento a Roma sono state intraprese ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle indispensabili attivita’ lavorative in modalita’ smart working e per limitare il piu’ possibile la presenza del personale nelle sedi di via Vitorchiano e via Ulpiano. Inoltre, le riunioni del Comitato operativo proseguiranno quotidianamente attraverso il collegamento in videoconferenza. Le misure intraprese, orientate alla tutela di tutto il personale, assicureranno comunque la consueta operativita’ di tutto il dipartimento della Protezione civile”.

Coronavirus, Borrelli: effettuati oltre 258 mila tamponi

Nelle ultime settimane sono stati effettuati 258.402 tamponi per il coronavirus. Lo si legge nel bollettino della della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Si tratta di 25.180 tamponi in piu’ di quelli fatti ieri. Di questi 5.560 hanno rivelato la positivita delle persone sottoposte a test, dunque il 22,1 per cento, circa uno su cinque e’ risultato positivo.

Coronavirus, Borrelli: 3.957 positivi in più, in calo

Oggi sono 3.957 i positivi in più al Covid-19. In calo rispetto a ieri, quando erano 4.821. Lo rende noto il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa.

Coronavirus, Borrelli: numeri in calo, spero conferma

“I numeri di oggi sono minori rispetto a quelli di ieri, mi auguro che questi numeri possano essere confermati. Non bisogna abbassare la guardia, tenere le misure adottate e rispettare le indicazioni anche del provvedimento del governo“. L’ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione civile.

Coronavirus, Borrelli: 8mila volontari, 1000 in più di ieri

Sono 8mila i volontari, mille in piu’ rispetto a ieri, che si stanno adoperando nel sistema di protezione civile nazionale per contenere e fronteggiare l’epidemia di coronavirus in Italia. Il dato e’ stato riferito dal capo Dipartimento e commissario per le emergenze Angelo Borrelli nel briefing quotidiano con la stampa per fare il punto sulla situazione, tenuto oggi con il professor Franco Locatelli, presidente del Clonsiglio superiore di sanita’.

