Coronavirus, l’ITALIA ha superato il picco: oggi 2° giorno consecutivo con un CROLLO dei nuovi positivi [DATI, TABELLE e DETTAGLI]

23 Marzo 2020 18:12

Coronavirus: il bollettino di oggi, 23 marzo, della Protezione Civile

“Sono 408 i guariti che portano ad un totale di 7.432 persone guarite in Italia dopo aver contratto il Coronavirus. 3.780 sono le persone risultate positive al Covid 19 per un totale di 50.418. 26.522 persone sono in isolamento domiciliare e 3.204 in terapia intensiva. Registriamo 601 persone decedute”. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile.

Ecco i dati dei nuovi contagiati in Italia negli ultimi 5 giorni:

Giovedì 19 Marzo: 5.322

Venerdì 20 Marzo: 5.986

Sabato 21 Marzo: 6.553

Domenica 22 Marzo: 5.560

Lunedì 23 Marzo: 4.789

Coronavirus, Borrelli: Germania accoglierà 8 pazienti Italia

“La Germania ha accolto i primi due pazienti positivi al coronavirus italiani, dovrebbe accoglierne 8 positivi in tutto: cio’ evidenzia quanto sia importante la solidarieta’ internazionale“. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile.

Coronavirus, Borrelli: effettuati oltre 275 mila tamponi

Nelle ultime settimane sono stati effettuati 275.468 tamponi per il Covid-19. E’ quanto si legge nel bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia.

Coronavirus, Borrelli: già oltre 25,5 milioni di euro di offerte

“Sul conto corrente del dipartimento della protezione civile sono stati gia’ raccolti oltre 25 milioni e mezzo di euro, risorse che saranno destinate a potenziare la capacita’ di contrasto al virus con l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, di respiratori e di altro materiale sanitario“. Lo ha detto il commissario all’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, nell’incontro quotidiano con la stampa al dipartimento della protezione civile. “E’ una dimostrazione di straordinaria solidarieta’, dello slancio degli italiani”, ha aggiunto.

Coronavirus, Borrelli: oggi trasferiti 4 pazienti da Lombardia

“Oggi sono stati trasferiti 4 pazienti dalla Lombardia verso altre regioni. il totale dei pazienti trasferiti sale a 68, di cui 28 positivi“. Lo ha annunciato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia.

Coronavirus, Borrelli: “grazie a Russia, Cina, Cuba, Francia e Germania”

“Voglio ringraziare i Paesi che hanno contribuito alle attività dell’Italia: Russia, Cina, Cuba, Francia, Germania, che ci hanno messo a disposizione uomini e mezzi. Questo è il frutto di relazioni che il sistema di protezione civile ha avuto“. Lo afferma il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, durante il bollettino quotidiano sul Coronavirus. Nello specifico, Borrelli ricorda il “rapporto ultra-decennale con la Russia, qui siamo intervenuti a Beslan nel 2003 o quando ci furono gli incendi del 2010“.

