4 Marzo 2020 18:06

Coronavirus, deceduti oggi 28 pazienti affetti da Covid19

Sono 2.706 i malati per Coronavirus in Italia, con un incremento di 443 persone in piu’ rispetto a ieri e 107 i morti, 28 in piu’. Il nuovo dato e’ stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile.

Coronavirus, Borrelli: “effettuati oltre 29 mila tamponi”

Nelle ultime settimane sono stati effettuati 29837 tamponi per il Coronavirus. Lo si legge nel bollettino della della Protezione civile sulla diffusione del Coronavirus in Italia.

Valuta questo articolo