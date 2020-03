Coronavirus, il drammatico bollettino di oggi: 368 decessi

15 Marzo 2020 18:10

Coronavirus: il drammatico bollettino di oggi, 15 marzo, della Protezione Civile

Superati i 20 mila malati di Coronavirus in Italia: sono complessivamente 20.603, con un incremento rispetto a sabato di 2.853, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 27.747. Il dato e’ stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

Oggi si registrano 369 nuovi guariti per un totale di 2.335 dall’inizio. 2.853 nuovi casi di pazienti positivi che arriva a 20.603 di cui 9.268 sono in isolamento domiciliare mentre 1.672 in terapia intensiva. I deceduti di oggi salgono a 368 per arrivare ad un totale di 1.809.

Coronavirus, Borrelli: “40 trasferiti da ‘intensive’ Lombardia”

Dall’inizio dell’emergenza sono state trasferite dalle terapie intensive della Lombardia ad altre regioni 40 pazienti. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla protezione Civile. Nella giornata di oggi sono state trasferite 6 persone.

Coronavirus, Borrelli: “uscire solo per lavoro, cure e spesa”

“Faccio un richiamo alle regole: bisogna uscire soltanto per esigenze lavorative, cure mediche e spesa. Bisogna limitare al massimo i viaggi e le uscite fuori dalle abitazioni“. Lo ha detto il capo dela Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa nella sede della Protezione Civile.

Coronavirus, Borrelli: “alcune decine di unità di terapia intensiva disponibili in Italia”

Ci sono ancora “alcune decine di unita’ di terapia intensiva in tutta Italia, stiamo lavorando per trasferire i pazienti della regione Lombardia“. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel punto stampa delle 18 sulla diffusione del coronavirus.

Valuta questo articolo