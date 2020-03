Coronavirus, il bollettino di oggi: 589 guariti e 36 decessi

7 Marzo 2020 18:14

Coronavirus, Borrelli: 589 guariti, 66 in più di ieri

Aumenta il bilancio totale delle vittime di Coronavirus, 36 persone sono morte oggi portando il totale delle vittime a 233. Il numero dei guariti è salito a 589 mentre quello dei contagiati è di 5.883: un dato che vede l’Italia sempre più vicina alla Corea del Sud. In questo momento in Italia ci sono 5.061 persone ammalate: di queste 567 sono ricoverate in terapia intensiva, altre 2.651 sono ricoverate in ospedale e 1.843 sono in isolamento domiciliare. Lo afferma il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli durante la conferenza stampa di oggi.

Il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro ha specificato che “i morti sono prevalentemente maschi, con un’età media di 81 anni, quasi tutti con due o tre patologie gravi. I sintomi di esordio del Coronavirus sono febbre e difficoltà respiratorie”.

Coronavirus, oggi 1.145 nuovi contagi: doppio ieri

Sono 1.145 i nuovi contagi da Coronavirus censiti oggi dalla Protezione Civile. Quasi il doppio del dato registrato ieri con 620 nuovi contagi. In totale le persone attualmente positive sono 5.061, ieri erano 3.916. “Si sono aggiunti in Lombardia piu’ di 300 casi positivi sul laboratorio di Brescia che non erano stati conteggiati nei giorni scorsi”, ha specificato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli.

