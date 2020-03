Coronavirus, il bollettino di oggi: 345 decessi per un totale di 2.503

17 Marzo 2020 18:14

Coronavirus, il bollettino Ufficiale della Protezione Civile: i dati aggiornati al 17 marzo

Sono 2.941 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il Coronavirus, 192 in piu’ di ieri. Le persone positive oggi sono 2.989 per un totale di 26.062. In isolamento domiciliare sono 11.108 persone, 2060 persone sono in terapia intensiva. Decedute oggi 345 persone per un totale di 2.503. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 414.

Coronavirus, Borrelli: ospedale campo a Bergamo

L’ospedale da campo degli alpini sara’ installato a Bergamo. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile.

Coronavirus, Borrelli: in 50 trasferiti dalla Lombardia

Nella giornata di oggi sono stati trasferiti dagli ospedali della Lombardia 50 pazienti in terapia intensiva. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa.

Coronavirus, Borrelli: 2.060 persone in terapia intensiva, il 10% del totale

“Sono 2060 i pazienti in terapia intensiva, corrispondono sempre circa al 10% del totale”. Lo dice il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, in conferenza.

Coronavirus, Borrelli: alla Lombardia il 32,5% di tutte le mascherine

“Alla Lombardia abbiamo consegnato mascherine ffp2 e ffp3 pari al 32,5 per cento del totale, il 40 per cento dei guanti e l’80 per cento degli indumenti protettivi”. Lo dice il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa.

Coronavirus, Borrelli: effettuati oltre 148 mila tamponi

Nelle ultime settimane sono stati effettuati 148657 tamponi per il Covid-19. Lo si legge nel bollettino della della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia.

Coronavirus, Borrelli: altre 22 tende pre-triage, ora diventate 6222

“Abbiamo aggiunto 22 tende pre-triage, ora siamo arrivati a 622”. Lo dice il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, in conferenza.

