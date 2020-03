Coronavirus: Boccia a governatori, ‘100 medici in Lombardia, ipotesi uso specializzandi’**

19 Marzo 2020 14:11

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Sono due le proposte del governo, lanciate ieri dal ministro Francesco Boccia, durante una videoconferenza in serata con i governatori. La prima, a quanto apprende l’Adnkronos, è che un centinaio di medici dalle regioni vadano per un paio di settimane in Lombardia per dare una mano vista la situazione critica e tornino nella regione di residenza con una formazione sul campo su covid 19.

L’altra riguarda gli specializzandi. E’ allo studio l’ipotesi di utilizzare specializzandi al quarto e quinto anno anestesisti, infettivologi e rianimatori. A quanto si apprende, alcune regioni avrebbero già dato la disponibilità e l’iniziativa è stata apprezzata da Fontana e Gallera.

