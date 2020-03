Coronavirus, il sindaco di Messina vieta i giochi a vincita: stop a gratta e vinci, lotto e slot machine

17 Marzo 2020 10:10

Coronavirus, a Messina scatta il blocco dei giochi a vincita e più controlli sul sociale

L’Amministrazione comunale con due ordinanze varate il 16/03/2020 dispone che per la durata del DPCM 11/03/2020, nei locali in cui si svolgono attività miste, come i tabacchi – ordinanza n. 64 – ci sia l’immediata sospensione di tutte le tipologie di gioco lecito con vincita in denaro. Inoltre, per chiunque svolga attività di volontariato in ambito urbano – ordinanza n. 65 – come la distribuzione di pasti, la gestione delle case di accoglienza o del trasporto di sanitari e infermi, si dispone che si osservino le dovute raccomandazioni per il contenimento de contagio.

“Con tali provvedimenti- spiega il sindaco De Luca-adotteremo ulteriori misure di contrasto alla diffusione del coronavirus, come la sospensione dei gioco a premi come lotto, 10 e lotto, slot machine o gratta e vinci. Per quanto concerne invece le attività di inclusione sociale, continueranno ad essere garantire, ma secondo le disposizioni richiamate dal decreto governativo che invita a mantenere la distanza di sicurezza, disinfettare mani e superfici, evitare abbracci e strette di mano, ventilare i locali di accoglienza e distribuire i pasti non oltre le ore 18.30. Faccio appello alla responsabilità dei volontari, affinché con raziocinio, continuino ad offrire il proprio servizio ai più bisognosi“.

