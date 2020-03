Coronavirus, bloccata in casa con il cadavere del marito positivo

10 Marzo 2020 12:00

Coronavirus: l’uomo è deceduto nella notte e trattandosi di un potenziale contagio, per rimuovere il cadavere sara’ necessario attendere almeno 24 ore e l’esito dei tamponi

Costretta a rimanere in casa con il cadavere del marito. E’ quanto accade a una donna di Borghetto Santo Spirito (Savona). Dopo un caso analogo avvenuto alcuni giorni fa a Napoli, se ne e’ verificato uno nel savonese. L’uomo, che da tempo mostrava sintomi riconducibili al Covid-19, e’ deceduto nella notte, stroncato probabilmente da un malore. La moglie, anche lei potenzialmente infetta, ha chiamato subito i soccorsi ma i militi, una volta arrivati sul posto, hanno deciso di non entrare nell’alloggio. Trattandosi di un potenziale contagio, per rimuovere il cadavere sara’ necessario attendere almeno 24 ore e l’esito dei tamponi. “Una situazione spiacevole che non so definire a parole – ha detto il sindaco Giancarlo Canepa, giunto sul posto – Sono vicino al dolore della donna e dei parenti che stanno vivendo questa situazione surreale”.

