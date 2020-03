Coronavirus, De Luca ordina il coprifuoco a Messina. Ecco l’ordinanza shock: negozi e uffici chiusi, vietato uscire

11 Marzo 2020 20:43

Coronavirus, il sindaco di Messina blinda la città e chiude gran parte degli esercizi commerciali

De Luca blinda la città di Messina per l’emergenza coronavirus. Il sindaco della città dello Stretto questa sera firmerà un’ordinanza che inasprisce i provvedimenti adottati dal governo: l’ordinanza entrerà in vigore tra 48 ore, dalle 21 del 13 marzo fino al 3 aprile.

Il documento prevede il divieto di spostamento delle persone fisiche nel territorio comunale ed extracomunale, se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e di salute; si dispone inoltre la messa in ferie per il personale degli uffici comunali e l’attivazione di forme di lavoro da casa, se possibile. Disposto anche l’ordine di chiusura di tutte le attività commerciali del settore non alimentare, artigianali, beni e servizi. Consentita l’apertura solo ai negozi alimentari e farmacie. I negozi che vendono alimenti per animali possono restare aperti fino alle 13 e dovranno restare chiusi nei festivi e prefestivi. Stop anche ai distributori automatici alimentari. Supermercati, farmacie, medici di famiglia e ambulatori medici convenzionati potranno restare aperti. Sospese tutte le altre attività mediche e ambulatoriali, chiusi anche gli studi tecnici e professionali. Chiuse le imprese private tranne quelle attività di pronto intervento. Nella diretta fb di stasera l’assessore Musolino ha confermato che i casi ufficiali di coronavirus a Messina e provincia sono 9 in totale ( di cui due a Sant’Agata Militello).

De Luca: “C’è in ballo la nostra vita”

Nella diretta fb di stasera il sindaco ha spiegato le ragioni che lo hanno indotto ad emanare questa ordinanza. Il motivo principale è che il sistema sanitario a Messina, a fronte anche dei rischi a cui incorriamo a fronte dei tanti rientri dal nord, non è in grado di fronteggiare il dilagarsi dell’epidemia.

“Dobbiamo partire dal presupposto che la medesima situazione che c’è in Lombardia, se accade qui diventa tragedia. In questo momento stiamo vivendo una situazione che riguarda la nostra vita. C’è in ballo la vita di ognuno di noi. Il livello di pericolo si è innalzato. Devo mettere in atto qualunque cosa possa rientrare nei miei poteri. Quando questa ordinanza entrerà in vigore, sarò convito di aver fatto tutto quello che si poteva fare “- ha detto il sindaco stasera.

