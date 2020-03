3 Marzo 2020 18:15

Coronavirus, Borrelli: 11 guariti in più rispetto a ieri

I malati per Coronavirus in Italia sono 2.263 i malati di queste l’88 per cento sono situate in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, con un incremento di 428 persone rispetto a ieri e 79 i morti, 27 in piu’, 1.034 negli ospedali, 229 in terapia intensiva. I tamponi effettuati sono 25.856. Il nuovo dato e’ stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. A questi vanno aggiunti i 160 guariti (11 in piu’ rispetto a ieri).

