Coronavirus, il bilancio di oggi: 188 decessi e 1.258 persone guarite

12 Marzo 2020 18:11

Coronavirus, il bilancio aggiornato ad oggi dalla Protezione Civile

Sono 1.258 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 213 in piu’ di ieri e 188 i decessi di oggi. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile.

Coronavirus: 12.839 malati, 2.249 in più rispetto a ieri

Sono 12.839 i malati di coronavirus in Italia, 2.249 in piu’ di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 15.113. Il dato e’ stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

Coronavirus, Borrelli (Protezione civile): 1.258 persone guarite in tutta Italia

Sono 1.258 in tutta Italia le persone guarite dal coronavirus Covid-19. Lo ha annunciato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del virus in Italia. Da ieri sono guarite 213 persone. Nel dettaglio, in Lombardia sono guarite 1.085 persone, 43 in Emilia Romagna, 55 in Veneto, 7 in Toscana, 20 in Liguria, 4 in Campania, 19 nel Lazio, 11 in Friuli, 1 in Puglia, 4 Trento, 2 Sicilia, 2 Umbria, 4 Abruzzo, 1 Calabria.

Valuta questo articolo