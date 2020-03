Coronavirus, il bilancio di oggi: 250 decessi e 181 guariti

13 Marzo 2020 18:06

Coronavirus, il bilancio fornito dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli in conferenza stampa

Sono 1.439 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il Coronavirus, 181 in piu’ di ieri e 250 i decessi. E’ questo il bilancio fornito dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli in conferenza stampa.

Coronavirus, Borrelli: 14.955 i malati, 2.116 più di ieri

“Le persone positive al Coronavirus sono 14.955, 2.116 in più di ieri. Il numero complessivo dei contagiati, comprese i deceduti e i guariti, ha raggiunto le 17.660 unità“. Così Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, durante la conferenza stampa con l’aggiornamento delle ore 18 dei dati sulla diffusione del Cronavirus.

Coronavirus, Borrelli (Protezione civile): 1328 in terapia intensiva

Delle 14955 persone contagiate dal coronavirus, 7426 sono ricoverati con sintomi, 6201 si trovano in isolamento domiciliare e 1328 in terapia intensiva. E’ quanto riporta il bollettino della della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia.

Valuta questo articolo