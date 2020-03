Coronavirus, bilancio drammatico: salgono a 18 i deceduti

2 Marzo 2020 18:21

Coronavirus, Borrelli: 1.835 ammalati e 52 morti

“Sono 149 i guariti, 66 oggi. Oggi ci sono 18 deceduti, 15 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna, il totale delle persone decedute arriva a 52“. Lo dice il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, commissario governativo per l’emergenza Coronavirus, nel punto giornaliero con la stampa.

