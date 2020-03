Coronavirus, il bilancio è drammatico: 133 morti solo oggi

8 Marzo 2020 18:24

Coronavirus, salgono a 366 i morti di Coronavirus in Italia

Si aggrava in modo drammatico il bilancio di oggi di morti per Coronavirus. Salgono a 366 i morti di cui 133 sono quelli di oggi. 1326 nuovi contagi per un totale di 7.375, di cui 6.387 attualmente ammalati di cui 3.557 sono ricoverati ricoverati nei reparti di malattie infettive degli Ospedali, 650 sono ricoverati in terapia intensiva e 2.180 in isolamento domiciliare. Il nuovo dato e’ stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile.

Coronavirus, Borrelli: “trasferiti 13 pazienti dalla Lombardia”

“Tredici pazienti sono gia’ stati trasferiti o sono in corso di trasferimento dalla Lombardia alle regioni limitrofe” per alleggerire le terapie intensive. Cosi’ il commissario Angelo Borrelli durante una conferenza stampa.

Coronavirus, Borrelli: “650 malati in terapia intensiva”

Sono 650 i malati ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus, 291 in piu’ rispetto a ieri. Il dato e’ stato fornito dal commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Di questi, ben 399 sono in Lombardia, che ha avuto un incremento in un giorno di 40 casi. Sono invece 3.557 i malati con sintomi ricoverati e 2.180 quelli in isolamento domiciliare.

Coronavirus, Borrelli: “oggi 33 guariti, totale 622”

Nella giornata di oggi sono stati registrati 33 casi guariti dal Coronavirus, in totale sono 622 su tutto il territorio nazionale. Lo ha annunciato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Coronavirus, Borrelli: “acquistiamo 22 milioni maschere”

Per la mascherine “stiamo firmando una serie di contratti che dal 12 marzo al 30 aprile ci metteranno a disposizione 22 milioni di quelle chirurgiche“. Cosi’ il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile.

