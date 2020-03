Coronavirus, Bertolaso nominato consulente personale di Fontana: “ho combattuto l’ebola, qualcosa di utile riuscirò a farla”

14 Marzo 2020 19:53

Coronavirus: Bertolaso è stato nominato “consulente personale” del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana

Guido Bertolaso sara’ il “consulente personale” del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per la realizzazione del progetto riguardante la costruzione di un ospedale dedicato ai pazienti Covid presso le strutture messe a disposizione della Fondazione Fiera di Milano al Portello. Fontana, si legge in una nota della Regione, ha ringraziato Bertolaso per aver accettato l’incarico per il quale ricevera’ un compenso simbolico pari ad un euro.

“Se ho aperto l’ospedale Spallanzani vent’anni fa ed ho lavorato in Sierra Leone durante la micidiale epidemia di ebola forse qualcosa di utile con il mio team spero di riuscire a farlo“. Lo dichiara l’ex capo della protezione civile, Guido Bertolaso, nominato dal governatore della Lombardia Attilio Fontana consulente dell’ospedale Fiera, per contrastare l’emergenza coronavirus. “Il mio pensiero va ai medici -quelli veri- agli infermieri ed ai tecnici sanitari e ai farmacisti che da settimane danno l’anima rischiando ogni istante per combattere e vincere questa battaglia”, conclude Bertolaso.

