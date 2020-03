Coronavirus, Berlusconi in quarantena a Nizza con la reggina Marta Fascina

11 Marzo 2020 22:06

Coronavirus, la quarantena di Berlusconi a Nizza con la nuova compagna nata a Melito di Porto Salvo

Berlusconi si è messo in quarantena per riguardarsi dal rischio di contagiarsi dal Coronavirus. Vista la veneranda età del leader di Forza Italia, che ha 83 anni e diversi acciacchi di salute, i medici gli hanno consigliato la massima prudenza: secondo un’indiscrezione pubblicata da La Stampa, Berlusconi si sarebbe spostato a Nizza, nella residenza della figlia Marina a ​​​​​Châteauneuf-de-Grasse (Valbonne). Con lui ci sarebbe anche la nuova compagna, la reggina Marta Fascina, classe 1990, nata a Melito di Porto Salvo.

Coronavirus, Berlusconi: “adesso Bce dia supporto all’Italia, serve strategia europea”

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi rimarca come le richieste avanzate all’Europa abbiano fatto breccia ma anche che il suo partito continuera’ a chiedere a Bruxelles tutti gli interventi possibili per superare l’emergenza. “Sin dall’inizio della diffusione del coronavirus abbiamo chiesto all’Unione europea una strategia continentale per mettere in campo misure eccezionali al fine di garantire il diritto piu’ importante dei cittadini italiani ed europei, quello alla salute, attraverso azioni coordinate tra i 27 Paesi membri. Finalmente – sottolinea in una nota – le nostre insistenze hanno avuto un esito positivo con la consultazione tra i ventisette capi di Stato e di governo che hanno dato il via a un coordinamento sugli aspetti sanitari, sulla fornitura di attrezzature mediche e sugli investimenti nella ricerca”. Il leader di Forza Italia, inoltre, aggiunge: “Abbiamo apprezzato le parole di amicizia della presidente Ursula von der Leyen. Siamo certi che presto anche la Bce, come sosteniamo da tempo, si muovera’ nella direzione di un supporto al nostro Paese e alle nostre imprese. Comunque, noi di Forza Italia siamo in campo senza sosta a Bruxelles per ottenere dall’Unione europea tutti gli interventi possibili per superare l’attuale emergenza”. Quindi, Berlusconi conclude: “Se ciascuno fara’ la sua parte, presto potremo tornare a vivere le nostre vite e riprendere le nostre attivita’. Abbiamo il dovere di consegnare ai nostri figli un Paese ed un Continente non solo guarito dal Covid-19, ma pronto ad affrontare con tempestivita’ e coraggio tutte le sfide che si presenteranno in futuro”.

Coronavirus, le dichiarazioni di Marta Fascina: “Berlusconi ha salvato l’Italia più volte, oggi da Conte troppi errori”

“In uno dei periodi più bui per la nostra nazione, alle prese con un nemico invisibile e per questo ancora più pericoloso e infame, non ci si può esimere dal rappresentare le evidenti discrasie tra il modus operandi, in un contesto emergenziale, dell’attuale premier Giuseppe Conte e quello dell’ultimo capo di governo democraticamente scelto ed eletto dagli italiani, il nostro Presidente Silvio Berlusconi. Quando il centrodestra governava l’Italia e si trovò ad affrontare diverse emergenze, dal terremoto de L’Aquila al problema rifiuti in Campania, Berlusconi ebbe visione e lungimiranza nominando un esperto, del calibro e dell’esperienza di Guido Bertolaso, come Commissario straordinario capace di imporsi con una voce unica, ferma e rassicurante al tempo stesso, strumento di raccordo tra popolo ed Istituzioni, nonché fra i diversi livelli decisionali. Silvio Berlusconi ha sempre ritenuto che, specie nei momenti difficili, la corretta comunicazione sia essenziale per istruire i cittadini, rassicurandoli e guidandoli verso comportamenti corretti. In queste settimane, invece il governo ha agito in maniera confusa e contraddittoria, adottando una comunicazione a dir poco schizofrenica”. Lo afferma in una nota Marta Fascina, deputata di Forza Italia. “Si è passati da una sottovalutazione del fenomeno (con l’accusa di razzismo ai governatori del Nord che chiedevano un isolamento domiciliare per chi tornava dai focolai cinesi), alla decisione di istituire una zona rossa limitata sino, ultima novità, a blindare l’Italia. I decreti diffusi alla stampa prima della loro firma, il mancato coinvolgimento decisionale degli enti locali, i provvedimenti che mutano di giorno in giorno, il continuo balletto di cifre stanziate per far fronte all’ingente danno economico, danno l’idea di un governo in stato confusionale e che non ha la minima idea di come si gestisca e si comunichi in una grave situazione d’emergenza sanitaria ed economica – ha aggiunto – Il centrodestra, come sempre, si dimostra unito, compatto, responsabile nell’offrire la propria disponibilità a collaborare nell’interesse del Paese con misure forti, ma risolutive ed efficaci. Forza Italia c’è ed è pronta a fornire le sue proposte per uscire da questo drammatico scenario. Tuttavia, una volta superata l’emergenza, sarà necessario esaminare l’atteggiamento di chi ci ha guidato in questo tragico tornante della nostra storia recente e in quella sede rivalutare chi, con pragmatismo, autorevolezza e competenza ha in più occasioni e con ricette semplici (ma efficaci) salvato l’Italia”.

