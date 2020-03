Emergenza coronavirus a Barcellona Pozzo di Gotto: l’Asp attiva il Servizio psico-sociale telefonico

25 Marzo 2020 12:31

L’Asp di Messina attiva il servizio psico-sociale telefonico: ecco i recapiti per il distretto sanitario di Barcellona Pozzo di Gotto

Nel quadro delle misure adottate a seguito dell’emergenza da contagio COVID-19 “coronavirus”, l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina ha avviato anche un servizio psico-sociale telefonico a disposizione dei cittadini per affrontare situazioni di ansia.

Obiettivo del servizio, gestito dall’Equipe Psico-Sociale dell’Emergenza dell’ASP, è di aiutare ciascuno a riconoscere e incrementare le proprie risorse psicologiche in modo da vivere al meglio la situazione emergenziale, recuperare le proprie capacità decisionali e adottare comportamenti adeguati.

Il servizio è fruibile da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, attraverso contatto telefonico o tramite posta elettronica.

Per il Distretto Sanitario di Barcellona Pozzo di Gotto i recapiti disponibili sono i seguenti:

EQUIPE PSICOSOCIALE DELL’EMERGENZA D.ssa Catena Camuti, Psicologa 0941/244135 catenacamuti@asp.messina.it D.ssa Anna Fiorentino, Assistente Sociale 0941/244725 consultorio.pattii@asp.messina.it GRUPPO DI LAVORO UMANIZZAZIONE DELLE CURE PRESIDI OSPEDALIERI progetto.umanizzazione@asp.messina.it D.ssa Angelica Salvo, Psicologa 348/0457173 (martedì, mercoledì e venerdì) D.ssa Giovanna Vinci, Assistente Sociale 324/9860003 (lunedì, giovedì e venerdì)

